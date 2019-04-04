2019-04-04T11:31:06+03:00
Общество

Саратовские общественники разберутся с АУЕ

Об этом они заявили на сегодняшнем заседании в областной Общественной палате
Дарья Вострикова
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Илья ЛевинИлья ЛевинФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 апреля, в общественной палате Саратовской области на новую должность заместителя председателя комиссии ОПы по спорту, физической культуре и молодежной политике выбрали лидера движения «Антидилер» Илью Левина.

Общественники на заседании комиссии по спорту, физической культуре и молодежной политике поддержали его и напомнили, что хорошо было бы обратить внимание на проблему популярности среди подростков движения и культуры АУЕ («арестантский уклад един» — прим. ред).

Все, в том числе и Илья Левин, поддержали эту идею.

Кроме того, Левин сказал, что он собирается усилить следующие направления молодежной политики: пропаганду ЗОЖ, вовлечение молодежи в борьбу с алкоголем и наркотиками.

Новая кандидатура была принята единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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