2019-04-04T11:28:30+03:00
Происшествия

Мужчина в неадекватном состоянии спровоцировал ДТП на Танкистов

Один из автомобилей слетел в овраг [видео]
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ДТП на Танкистов 4 апреляДТП на Танкистов 4 апреля
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На улице Танкистов в Саратове утром 4 апреля случилось ДТП. Авария произошла около 10:00 возле улицы 6-я линия.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, автомобиль Hyundai Sonata подрезал легковушку Datsun On-Do и затем улетел в кювет — в этом месте достаточно глубокий овраг.

На месте аварии работают специалисты областной службы спасения, медики «скорой помощи», сотрудники ГИБДД.

По информации очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии, медицинская помощь ему оказана, в больничном уходе он не нуждается. За рулем Datsun находилась девушка, ей оказывается помощь, вопрос о ее госпитализации пока не решен.

ДТП на Танкистов в Саратове 04.04.19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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