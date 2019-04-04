Мужчина в неадекватном состоянии спровоцировал ДТП на Танкистов
На улице Танкистов в Саратове утром 4 апреля случилось ДТП. Авария произошла около 10:00 возле улицы 6-я линия.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, автомобиль Hyundai Sonata подрезал легковушку Datsun On-Do и затем улетел в кювет — в этом месте достаточно глубокий овраг.
На месте аварии работают специалисты областной службы спасения, медики «скорой помощи», сотрудники ГИБДД.
По информации очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии, медицинская помощь ему оказана, в больничном уходе он не нуждается. За рулем Datsun находилась девушка, ей оказывается помощь, вопрос о ее госпитализации пока не решен.
ДТП на Танкистов в Саратове 04.04.19.
ИСТОЧНИК KP.RU