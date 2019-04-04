Панков: Три месяца было бы достаточно, чтобы перевести хостелы в другие помещения

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-04T11:27:09+03:00

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Совет Госдумы принял решение включить в повестку пленарного заседания закон о запрете хостелов в жилых помещениях в редакции согласительной комиссии, которая предусматривает его вступление в силу с 1 октября. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» выразил мнение, что изначально предлагаемый срок — с 1 июля — больше бы устроил жителей многоквартирных домов, где размещены хостелы.

- Вчера на Совете думы заслушали работу согласительной комиссии. Согласительная комиссия проработала вопрос о запрете хостелов в жилых домах. Сегодня он снова включен в повестку пленарного заседания Госдумы. Комиссия пришла к решению: предлагается дата вступления этого закона в силу с 1 октября. Решение с огромным запасом по времени — полгода. Хотя три месяца было бы достаточно, чтобы перевести хостелы в другие помещения и устранить неудобства для жителей домов. Опросы ВЦИОМ подтверждают: более 70% россиян не согласны, чтобы в их доме размещалась гостиница. Люди против шума, распития алкоголя и других негативных явлений. Поэтому Госдума выступала за то, чтобы закон вступил в силу как можно раньше, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU