Жители Заводского района затыкают тряпками дыру в доме с новыми крышами

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-04T09:37:32+03:00

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Сегодня, 4 апреля, пользователь соцсети «Вконтакте» Виктор Козлов разместил публикацию о домах на 14-м квартале в Заводском районе Саратова.

Как сообщил мужчина корреспонденту «КП-Саратов», одно из зданий — это дом №21 на перекрестке улицы Хомяковой и 2-го Брянского тупика, остальные рядом. По его словам, фундамент вываливается уже не первый год в разных местах и на его памяти их даже пару раз ремонтировали.

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В доказательство своих слов он опубликовал фотографии, на которых отчетливо видно, что дыра в цоколе одного из зданий разрослась настолько, что местным жителям приходится затыкать ее тряпками.

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Мужчина добавил, что крыши домов, которые «забыли признать аварийными», — новые и еще блестят.

ИСТОЧНИК KP.RU