2019-04-04T09:37:32+03:00
Общество

Жители Заводского района затыкают тряпками дыру в доме с новыми крышами

По словам очевидцев, здание «забыли признать аварийным»
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 апреля, пользователь соцсети «Вконтакте» Виктор Козлов разместил публикацию о домах на 14-м квартале в Заводском районе Саратова.

Как сообщил мужчина корреспонденту «КП-Саратов», одно из зданий — это дом №21 на перекрестке улицы Хомяковой и 2-го Брянского тупика, остальные рядом. По его словам, фундамент вываливается уже не первый год в разных местах и на его памяти их даже пару раз ремонтировали.

.

.

В доказательство своих слов он опубликовал фотографии, на которых отчетливо видно, что дыра в цоколе одного из зданий разрослась настолько, что местным жителям приходится затыкать ее тряпками.

.

.

Мужчина добавил, что крыши домов, которые «забыли признать аварийными», — новые и еще блестят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция начала проверку пропажи забора на Театральной площади
В Ивантеевке сгорела «Нива»
В Воскресенске парень украл деньги у пенсионера с помощью номера телефона
В Ивантеевке полыхала «Лада»
Кража исторических заборов в Саратове носит массовый характер
Лысогорская компания-перевозчик задолжала 14 работникам зарплату
В Энгельсе семеро пожарных тушили балкон девятиэтажки
Дом на улице Измайлова в Саратове продолжает разрушаться
В селе Демьяс сгорел нежилой дом
Саратовец угнал из сельского гаража чужую «десятку»
Жительница Саратова задолжала по алиментам более 1 млн рублей
В Саратове инспекторы ДПС пьяного водителя без прав
Саратовская байдарщица завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований
В Энгельсе водитель «Жигулей» разбил голову в столкновении с маршруткой
Под Саратовом у женщины угнали «КамАЗ»
Саратовцы все чаще выбирают несерьезные отношения
В Саратове снова снегопад
В суд передано дело пьяного саратовца, «прокатившего» инспектора ДПС на капоте
На сайте объявлений продают точную копию украденного из центра Саратова чугунного забора