В Воскресенске парень украл деньги у пенсионера с помощью номера телефона
Он перевел средства на карту своей родственницы
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В Воскресенском районе осудили 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в похищении денег у пенсионера.
- В середине ноября 2018 года парень с помощью номера телефона, ранее принадлежащего пенсионеру из Маркса, перевел с его банковского счета на карту родственницы 8 тыс. рублей. После эти деньги были сняты и потрачены, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к году условно с аналогичным испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU