Лысогорская компания-перевозчик задолжала 14 работникам зарплату
После прокурорской проверки деньги людям отдали
Изменить размер текста:
В Лысогорском районе Саратовской области прокуратура заинтересовалась, почему ООО «Лысогорское АТП» не выплачивает работникам зарплату.
- За январь 2019 года перед 14 сотрудниками образовались долги на 125 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
В суд были направлены иски о взыскании с компании-перевозчика зарплаты. После этого деньги работникам отдали.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU