2019-04-04T09:07:31+03:00
Общество

Лысогорская компания-перевозчик задолжала 14 работникам зарплату

После прокурорской проверки деньги людям отдали
Ольга Муравлёва
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В Лысогорском районе Саратовской области прокуратура заинтересовалась, почему ООО «Лысогорское АТП» не выплачивает работникам зарплату.

- За январь 2019 года перед 14 сотрудниками образовались долги на 125 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В суд были направлены иски о взыскании с компании-перевозчика зарплаты. После этого деньги работникам отдали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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