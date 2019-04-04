Лысогорская компания-перевозчик задолжала 14 работникам зарплату

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-04T09:07:31+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области прокуратура заинтересовалась, почему ООО «Лысогорское АТП» не выплачивает работникам зарплату.

- За январь 2019 года перед 14 сотрудниками образовались долги на 125 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В суд были направлены иски о взыскании с компании-перевозчика зарплаты. После этого деньги работникам отдали.

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ИСТОЧНИК KP.RU