Дом на улице Измайлова в Саратове продолжает разрушаться
Об этом рассказали горожане в соцсетях
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Сегодня, 4 апреля, пользователь Анна Кошелева пожаловалась в соцсети «ВКонтакте» на рушащийся дом на улице Измайлова.
В доказательство своих слов девушка опубликовала снимки здания в группе «Саратов онлайн».
Стена дома обрушилась еще больше, если сравнивать с фотографиями, которые граждане публиковали 17 марта. А прямо около входа теперь лежит груда обвалившихся кирпичей.
Горожане не остались равнодушными к этой записи и посочувствовали тем людям, которые вынуждены там жить.
ИСТОЧНИК KP.RU