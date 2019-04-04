Саратовец угнал из сельского гаража чужую «десятку»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-04T08:53:23+03:00

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В Новоузенском районе вчера днем, 3 апреля, ГИБДД остановила угнанную машину.

- За рулем ВАЗ-2110 был 43-летний безработный и несудимый саратовец. Он днем 2 апреля открыл ключами гараж в селе Петропавловка, принадлежащий 49-летнему мужчине, и угнал авто, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Пойманный мужчина признался в преступлении. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Однако дело пока не возбудили, проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU