Жительница Саратова задолжала по алиментам более 1 млн рублей
Она не платила деньги 15 лет
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Суд признал виновной 53-летнюю жительницу Саратова, которая обвиняется в неоднократной неуплате алиментов на своего 15-летнего сына.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщину в апреле 2017 привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако это не заставило мать-кукушку взяться за ум.
Всего с 1 декабря 2003 по 28 ноября 2018 года она задолжала более 1 млн рублей.
Теперь ей придется провести восемь месяцев на исправительных работах и отдавать часть своей зарплаты в казну.
ИСТОЧНИК KP.RU