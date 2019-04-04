Жительница Саратова задолжала по алиментам более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-04T08:55:18+03:00

Она не платила деньги 15 лет

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Суд признал виновной 53-летнюю жительницу Саратова, которая обвиняется в неоднократной неуплате алиментов на своего 15-летнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщину в апреле 2017 привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако это не заставило мать-кукушку взяться за ум.

Всего с 1 декабря 2003 по 28 ноября 2018 года она задолжала более 1 млн рублей.

Теперь ей придется провести восемь месяцев на исправительных работах и отдавать часть своей зарплаты в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU