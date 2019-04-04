Саратовская байдарщица завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-04T08:56:14+03:00

Она стала лучшей в байдарке-одиночке на дистанции 500 м

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Вчера, 3 апреля, в Краснодаре саратовская спортсменка Кира Степанова завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований и чемпионата России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, она стала лучшей в байдарке-одиночке на дистанции 500 м.

До этого, 1 и 2 апреля, Кира Степанова показала наивысший результат в этой же категории на дистанции 200 м и 2 км.

ИСТОЧНИК KP.RU