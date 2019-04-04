2019-04-04T08:56:14+03:00
Общество

Саратовская байдарщица завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований

Она стала лучшей в байдарке-одиночке на дистанции 500 м
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 3 апреля, в Краснодаре саратовская спортсменка Кира Степанова завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований и чемпионата России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, она стала лучшей в байдарке-одиночке на дистанции 500 м.

До этого, 1 и 2 апреля, Кира Степанова показала наивысший результат в этой же категории на дистанции 200 м и 2 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Три месяца было бы достаточно, чтобы перевести хостелы в другие помещения
Полиция начала проверку пропажи забора на Театральной площади
В Ивантеевке сгорела «Нива»
Жители Заводского района затыкают тряпками дыру в доме с новыми крышами
В Воскресенске парень украл деньги у пенсионера с помощью номера телефона
В Ивантеевке полыхала «Лада»
Кража исторических заборов в Саратове носит массовый характер
Лысогорская компания-перевозчик задолжала 14 работникам зарплату
В Энгельсе семеро пожарных тушили балкон девятиэтажки
Дом на улице Измайлова в Саратове продолжает разрушаться
В селе Демьяс сгорел нежилой дом
Саратовец угнал из сельского гаража чужую «десятку»
Жительница Саратова задолжала по алиментам более 1 млн рублей
В Саратове инспекторы ДПС пьяного водителя без прав
В Энгельсе водитель «Жигулей» разбил голову в столкновении с маршруткой
Под Саратовом у женщины угнали «КамАЗ»
Саратовцы все чаще выбирают несерьезные отношения
В Саратове снова снегопад
В суд передано дело пьяного саратовца, «прокатившего» инспектора ДПС на капоте
На сайте объявлений продают точную копию украденного из центра Саратова чугунного забора