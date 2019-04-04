Саратовская байдарщица завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований
Она стала лучшей в байдарке-одиночке на дистанции 500 м
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Вчера, 3 апреля, в Краснодаре саратовская спортсменка Кира Степанова завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований и чемпионата России.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, она стала лучшей в байдарке-одиночке на дистанции 500 м.
До этого, 1 и 2 апреля, Кира Степанова показала наивысший результат в этой же категории на дистанции 200 м и 2 км.
ИСТОЧНИК KP.RU