2019-04-04T08:58:02+03:00
Происшествия

В Энгельсе водитель «Жигулей» разбил голову в столкновении с маршруткой

Авария произошла сегодня утром
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 апреля, на Волжском проспекте в Энгельсе около 8:48 случилось ДТП.

Как сообщили очевидцы, дорогу не поделили маршрутка №214, которая следует в Квасниковку и «Жигули».

От удара легковушку вынесло с трассы на обочину.

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В аварии пострадал водитель автомобиля — у него разбита голова. На место уже приехала «скорая помощь».

Оба транспортных средства остались с поврежденными бамперами.

В Энгельсе легковушка вылетела на обочину после ДТП с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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