В Энгельсе водитель «Жигулей» разбил голову в столкновении с маршруткой
Авария произошла сегодня утром
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Сегодня, 4 апреля, на Волжском проспекте в Энгельсе около 8:48 случилось ДТП.
Как сообщили очевидцы, дорогу не поделили маршрутка №214, которая следует в Квасниковку и «Жигули».
От удара легковушку вынесло с трассы на обочину.
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В аварии пострадал водитель автомобиля — у него разбита голова. На место уже приехала «скорая помощь».
Оба транспортных средства остались с поврежденными бамперами.
В Энгельсе легковушка вылетела на обочину после ДТП с маршруткой.
ИСТОЧНИК KP.RU