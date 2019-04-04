В Энгельсе водитель «Жигулей» разбил голову в столкновении с маршруткой

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-04T08:58:02+03:00

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Сегодня, 4 апреля, на Волжском проспекте в Энгельсе около 8:48 случилось ДТП.

Как сообщили очевидцы, дорогу не поделили маршрутка №214, которая следует в Квасниковку и «Жигули».

От удара легковушку вынесло с трассы на обочину.

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В аварии пострадал водитель автомобиля — у него разбита голова. На место уже приехала «скорая помощь».

Оба транспортных средства остались с поврежденными бамперами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/701143" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе легковушка вылетела на обочину после ДТП с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU