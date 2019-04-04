Под Саратовом у женщины угнали «КамАЗ»
Парень после ремонта поехал кататься на большегрузе и сбил трубу
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Полиция Калининского района Саратовской области вчера, 3 апреля, задержала подозреваемого в угоне «КамАЗа».
- Утром того же дня в участок обратилась 51-летняя женщина и сообщила, что вечером 2 апреля 28-летний парень угнал ее большегруз, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители оперативно нашли мужчину. Он признался, что после ремонта машины поехал кататься и сбил трубу.
Грузовик вернули владелице целым, а в отношении парня возбудили уголовное дело за угон и выписали подписку о невыезде. Возможно, что это будет его первая судимость.
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ИСТОЧНИК KP.RU