Под Саратовом у женщины угнали «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-04T08:20:07+03:00

Парень после ремонта поехал кататься на большегрузе и сбил трубу

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Полиция Калининского района Саратовской области вчера, 3 апреля, задержала подозреваемого в угоне «КамАЗа».

- Утром того же дня в участок обратилась 51-летняя женщина и сообщила, что вечером 2 апреля 28-летний парень угнал ее большегруз, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители оперативно нашли мужчину. Он признался, что после ремонта машины поехал кататься и сбил трубу.

Грузовик вернули владелице целым, а в отношении парня возбудили уголовное дело за угон и выписали подписку о невыезде. Возможно, что это будет его первая судимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU