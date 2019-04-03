2019-04-03T21:50:17+03:00
Происшествия

В суд передано дело пьяного саратовца, «прокатившего» инспектора ДПС на капоте

Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы
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Завершено расследование и направлено в суд дело о пьяном саратовце, который сбил и провез на капоте инспектора ГИБДД, который пытался его остановить. С учетом того, что 32-летний обвиняемый ранее был осужден за оскорбление представителя власти, а также задерживался в нетрезвом виде за рулем авто, приговор может быть достаточно суровым по статье, которая предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы, уточнили в СУ СКР по Саратовской области.

Происшествие с ДПС имело место 5 февраля в Ленинском районе Саратова.

В ту ночь двое инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову на проспекте 50-лет Октября заметили ВАЗ-2110, который, увидев экипаж ДПС, развернулся на полосу встречного движения и попытался уехать. После короткого преследования машину подозрительного водителя блокировали на одной из улиц и инспектор пошел к машине. В этот момент ВАЗ рванул с места, сбив полицейского перед машиной и провез его несколько метров на капоте автомобиля. Пьяного водителя поймали, когда он после этого попытался сбежать, бросив машину с полицейским на капоте.

Инспектор отделался незначительными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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