2019-04-03T19:06:49+03:00
Недвижимость

Массовое отключение воды в Саратове стартует сегодня ночью

Воды не будет до позднего вечера
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Очередные серьезные повреждение на водопроводе в Саратове приведут к массовому отключению. Об это информирует ООО КВС.

Воду отключат с 5 утра и как минимум до 22.00 вечера, то есть на весь день 4 апреля.

Без водоснабжения рискуют остаться на весь день жители:

- частного сектора по ул. Гусельская, Гомельская, Прудная, Тележная, Гусельский проезд, Квартальная, Восточная, Енисейская, Клещевская, Авиационная, Песочная, Черниговская, 2-я Песочная, Западная площадь, Производственная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, Перспективная, 2-я Масляный тупик;

адреса по ул. Антонова, 1А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 10А, 12, 12В, 11, 12А, 12Б, 12В, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23А, 23, 25, 27, 19/1, ул.

Лебедева-Кумача, 55, 59, 59А, 60, 61/2, 62, 63, 64, 64А, 65/9, 66, 66А, 67, 67А, 67Б, 68/2, 69, 69А, 70, 70Д, 70В, 71, 71А, 71Б, 71В, 72, 72А, 72Б, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82/17, 84, 84А, 86, 88, 88А,

ул. Перспективная, 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9/10, 9А, 29, 10А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 31, 31А, 31Б, 31В, 50,

ул. Чемодурова, 4, 4А, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 10А, ул. Блинова, 1, 3, 4, 2, 13,

ул. Электронная, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 10А, 10Б, 12А, 12/9, 11, 13, 15/9Б,

ул. Тархова, 1, 1А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 19В, 19Б, 20А, 20, 21, 21А, 21Б, 23/25, 25И, 25Б, 23Б, 17А,

ул. Рижская, 2А, 1, 20А, 20Б, 20В, 20, 1-й пр. Строителей, 2, 3А, 5/1, 6, 8, 10, 12, пр. Строителей, 6/1, 28/1, 30, 34, 36, 36А, 38, 40, 42/2, 42А, 44/1, 46, 48, 50/1, 52, 52А, 54, 54Б, 56, 64, 66, 66А, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70Б, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 78Б, 80, 82, 84, 84А, 86, 88, 90,

ул. Черниговская, 31, ул. Гусельская, 6, 6А, 3-й пр. Строителей, 4, 5, 8, 8А, 10, 6, 3, ул. Производственная, 3А, 7, 13, 5, ул. Песочная, 4, 1, ул. Авиационная, 40, 42, 44, 1-й Рижский проезд, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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