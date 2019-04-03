Массовая драка в Солнечном попала в объективы камер

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-03T17:06:09+03:00

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Жительница дома №2 по улице Мамонтовой в Ленинском районе Саратова 31 марта около 19.55 позвонила диспетчерам, поскольку на улице были слышны громкие голоса подростков и крики «Бей его! Бей!».

Операторы просмотрели запись камер домофона и зафиксировали две группы подростков в 9 и 11 человек. «Разборки, будет драка».

Спустя несколько минут камера записала разбегающихся подростков. а еще спустя короткое время мимо объектива домофона провели под руки одного из пострадавших в массовой драке.

В том, что это было именно массовое побоище, убедили кадры с камеры другого подъезда, с которой было видно пустырь перед домом, где собрались группы молодежи. Драка началась внезапно, в ход пошли кулаки и ноги. После того как один из участников рукопашной упал, подростки начали разбегаться. Куда увели пострадавшего, осталось неизвестно.

Благодаря тому, что на доме действуют камеры программы «Безопасный дом», удалось восстановить картину произошедшего.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/701015" frameborder="0"></iframe> В Саратове подростки устроили драку.

ИСТОЧНИК KP.RU