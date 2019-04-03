2019-04-03T16:54:18+03:00
Общество

Николай Панков оплатит штраф Елены Шубиной за «мусорный протест»

Он также извинился за чиновников
Екатерина Семенова
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Елена ШубинаЕлена Шубина
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Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков намерен сам оплатить штраф Елены Шубиной. Напомним, жительницу села Подсосенки Балаковского района наказали за мусор у административного здания — так женщина пыталась привлечь внимание властей к нечищеным дорогам, из-за которых стал невозможен проезд мусоровозов.

- Позвонил жительнице села Подсосенки Елене Шубиной, оштрафованной за «мусорный протест» у районной администрации. Во-первых, извинился за действия чиновников, не обеспечивших чистую дорогу и регулярный вывоз мусора. Поговорили о том, как людям отстоять свои права на комфортную среду для жизни, не нарушая букву закона. Да, неправильно оставлять мешки с мусором у административного здания. Но это не значит, что власть должна действовать жесткими методами штрафов и санкций. Надо, в первую очередь, общаться с людьми, слушать их мнения и опираться на них в своей работе. И плохо, когда такого диалога нет. Тогда мы видим, как людям приходится платить за свою активность, неравнодушие к проблемам родного села. Штраф за нарушение Елены Шубиной оплачу сам. А по ситуации в целом скажу: может быть, власти надо меньше защищаться и больше защищать людей? — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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