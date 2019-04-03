Николай Панков оплатит штраф Елены Шубиной за «мусорный протест»
Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков намерен сам оплатить штраф Елены Шубиной. Напомним, жительницу села Подсосенки Балаковского района наказали за мусор у административного здания — так женщина пыталась привлечь внимание властей к нечищеным дорогам, из-за которых стал невозможен проезд мусоровозов.
- Позвонил жительнице села Подсосенки Елене Шубиной, оштрафованной за «мусорный протест» у районной администрации. Во-первых, извинился за действия чиновников, не обеспечивших чистую дорогу и регулярный вывоз мусора. Поговорили о том, как людям отстоять свои права на комфортную среду для жизни, не нарушая букву закона. Да, неправильно оставлять мешки с мусором у административного здания. Но это не значит, что власть должна действовать жесткими методами штрафов и санкций. Надо, в первую очередь, общаться с людьми, слушать их мнения и опираться на них в своей работе. И плохо, когда такого диалога нет. Тогда мы видим, как людям приходится платить за свою активность, неравнодушие к проблемам родного села. Штраф за нарушение Елены Шубиной оплачу сам. А по ситуации в целом скажу: может быть, власти надо меньше защищаться и больше защищать людей? — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».
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ИСТОЧНИК KP.RU