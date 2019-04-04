Саратовцы все чаще выбирают несерьезные отношения

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-04T07:45:37+03:00

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Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС Саратовской области, дела возлюбленных региона все реже и реже приходят к логическому завершению — свадьбе.

За этот февраль зарегистрировано всего 679 бракосочетаний, а за два месяца 2019 года — 1 292. В январе-феврале 2018 года узаконить свои отношения решили 2 884 человека.

Разорвали брачные узы в феврале этого года 748 человек, в первые два месяца зимы — 1 412, а вот в прошлом году семейная жизнь категорически не устроила 1 536 пар. То есть выбирать брак стало на 10,4% меньше людей, но и разочаровываться своим выбором стали на 8,07% меньше женатых.

ИСТОЧНИК KP.RU