2019-04-04T07:45:37+03:00
Общество

Саратовцы все чаще выбирают несерьезные отношения

Почти вдвое сократилось число пар, которые дошли до ЗАГСа
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС Саратовской области, дела возлюбленных региона все реже и реже приходят к логическому завершению — свадьбе.

За этот февраль зарегистрировано всего 679 бракосочетаний, а за два месяца 2019 года — 1 292. В январе-феврале 2018 года узаконить свои отношения решили 2 884 человека.

Разорвали брачные узы в феврале этого года 748 человек, в первые два месяца зимы — 1 412, а вот в прошлом году семейная жизнь категорически не устроила 1 536 пар. То есть выбирать брак стало на 10,4% меньше людей, но и разочаровываться своим выбором стали на 8,07% меньше женатых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Три месяца было бы достаточно, чтобы перевести хостелы в другие помещения
Полиция начала проверку пропажи забора на Театральной площади
В Ивантеевке сгорела «Нива»
Жители Заводского района затыкают тряпками дыру в доме с новыми крышами
В Воскресенске парень украл деньги у пенсионера с помощью номера телефона
В Ивантеевке полыхала «Лада»
Кража исторических заборов в Саратове носит массовый характер
Лысогорская компания-перевозчик задолжала 14 работникам зарплату
В Энгельсе семеро пожарных тушили балкон девятиэтажки
Дом на улице Измайлова в Саратове продолжает разрушаться
В селе Демьяс сгорел нежилой дом
Саратовец угнал из сельского гаража чужую «десятку»
Жительница Саратова задолжала по алиментам более 1 млн рублей
В Саратове инспекторы ДПС пьяного водителя без прав
Саратовская байдарщица завоевала третью золотую медаль всероссийских соревнований
В Энгельсе водитель «Жигулей» разбил голову в столкновении с маршруткой
Под Саратовом у женщины угнали «КамАЗ»
В Саратове снова снегопад
В суд передано дело пьяного саратовца, «прокатившего» инспектора ДПС на капоте
На сайте объявлений продают точную копию украденного из центра Саратова чугунного забора