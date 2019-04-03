2019-04-03T15:58:39+03:00
Общество

Жителям Саратова необходимо подтвердить отсутствие долгов за капремонт

Фонд капремонта выставляет платежки по данным управляющих компаний, куда могли вкрасться ошибки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали ситуацию с Фондом капитального ремонта.

Как сообщили жители города «КП-Саратов», за февраль горожанам начали выставлять платежки с долгами, о которых они ранее не имели понятия.

- В минстрое весьма озабочены этой ситуацией, была проведена проверка и выяснилось, что такая проблема могла возникнуть с домами, которые, по решению собственников жилья, аккумулировали средства на капремонт на спецсчете и платежные документы выставляли управляющие организации.

Когда у Фонда капремонта появилась возможность самостоятельно печатать платежки и выставлять жильцам, начались проблемы. Дело в том, что данные в базу Фонда были занесены на основании сведений от управляющих компаний, а там могли быть ошибки. Или если долги копились из-за того, что платежки не выставлялись вовсе.

Поэтому жителям необходимо передать документы, подтверждающие оплату и отсутствие задолженности в головной офис Фонда капремонта на улице Челюскинцев, где есть техническая возможность сверить их с данными управляющих организаций — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.

При этом не исключено, что такие проблемы могут возникнуть у жителей других районов Саратова. Сейчас проблема вскрылась в Заводском и Волжском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовое отключение воды в Саратове стартует сегодня ночью
Массовая драка в Солнечном попала в объективы камер
Николай Панков оплатит штраф Елены Шубиной за «мусорный протест»
В Саратовской области умирает почти в два раза больше людей, чем рождается
Саратовцев приглашают на выставку для взрослых
В Саратове чугунную ограду в сквере первой учительницы заменили простым забором
Юлия Литневская: У каждого из нас свой Саратов, и он нуждается в нашей созидательной любви
Житель Ершова пролез под грузовым поездом и ударил полицейского
Энгельсский суд отправил на исправительные работы нерадивую мать-сельчанку
В Красном Куте мужчина решился на грабеж из-за утреннего запрета на продажу алкоголя
Двое саратовцев украли имущество на более 360 тыс. рублей
На Тархова в Саратове иномарка столкнулась с ВАЗом
Саратовец получил срок за покупку эйфоретиков у дома
В 2019 году отремонтируют более 221 тыс. км трасс Саратовской области
Саратовские гребцы завоевали еще две медали всероссийских соревнований
Суд разграничит ответственность мусоровывозящих компаний и Регоператора
Саратовцы могут зарегистрироваться на участие в «Тотальном диктанте»
В Саратове задержали главаря наркобанды
Родители просят прекратить политические игры вокруг школы «Аврора»