Жителям Саратова необходимо подтвердить отсутствие долгов за капремонт

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-03T15:58:39+03:00

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали ситуацию с Фондом капитального ремонта.

Как сообщили жители города «КП-Саратов», за февраль горожанам начали выставлять платежки с долгами, о которых они ранее не имели понятия.

- В минстрое весьма озабочены этой ситуацией, была проведена проверка и выяснилось, что такая проблема могла возникнуть с домами, которые, по решению собственников жилья, аккумулировали средства на капремонт на спецсчете и платежные документы выставляли управляющие организации.

Когда у Фонда капремонта появилась возможность самостоятельно печатать платежки и выставлять жильцам, начались проблемы. Дело в том, что данные в базу Фонда были занесены на основании сведений от управляющих компаний, а там могли быть ошибки. Или если долги копились из-за того, что платежки не выставлялись вовсе.

Поэтому жителям необходимо передать документы, подтверждающие оплату и отсутствие задолженности в головной офис Фонда капремонта на улице Челюскинцев, где есть техническая возможность сверить их с данными управляющих организаций — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.

При этом не исключено, что такие проблемы могут возникнуть у жителей других районов Саратова. Сейчас проблема вскрылась в Заводском и Волжском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU