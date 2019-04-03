2019-04-03T15:49:01+03:00
Происшествия

Житель Ершова пролез под грузовым поездом и ударил полицейского

Он рассвирепел из-за замечания
Дарья Вострикова
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Перед судом предстанет житель Ершова за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины завершено.

По версии следствия, в 13:10 19 марта мужчина пересек железнодорожные пути в неположенном месте под грузовым поездом. Услышав требование полицейского пройти с ним в дежурную часть для составления протокола, нарушитель рассвирепел и ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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