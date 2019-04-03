Энгельсский суд отправил на исправительные работы нерадивую мать-сельчанку
Она оставила своего сына на воспитание свекрови
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Суд признал виновной 33-летнюю нерадивую мать из поселка Светлогорск Игарского района Красноярского края.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в период с 15 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание несовершеннолетнего 13-летнего сына, которого она оставила на попечение свекрови.
Ее задолженность по выплате алиментов составила 32 тыс. рублей.
За это правонарушение женщину обязали провести полгода на исправительных работах и отдавать часть своей зарплаты в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU