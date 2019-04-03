2019-04-03T15:18:57+03:00
Происшествия

В Красном Куте мужчина решился на грабеж из-за утреннего запрета на продажу алкоголя

Росгвардейцы передали гражданина правоохранителям
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области росгвардейцы задержали двух подозреваемых в грабежах.

- Патруль в Красном Куте получил сигнал, что неизвестный ограбил местный магазин. Он схватил алкоголь и скрылся в близлежащих дворах. Получив приметы, сотрудники Управления отправились на поиски мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Через 15 минут старшина Алексей Григорьев и старший сержант Алексей Сизенко задержали 44-летнего местного жителя. Он рассказал, что решился на грабеж из-за того, что продавец отказалась продавать ему спиртное в утренние часы.

У задержанного изъяли похищенное, передали полиции. В отношении него возбудили дело.

В тот же день в Волжском районе Саратова росгвардейцы задержали мужчину, взявшего в магазине алкоголь и пошел из магазина, не оплатив товар. Продавцы начали останавливать злоумышленника, но он оттолкнул их и убежал. Однако на улице его оперативно задержала Росгвардия и частное охранное предприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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