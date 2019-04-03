Двое саратовцев украли имущество на более 360 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-03T15:24:22+03:00

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Суд признал виновными в краже 26 и 31-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что подсудимые в период с 22 февраля по 9 апреля 2018 совершили три кражи в Заводском районе.

Они уносили из жилищ золото, телефоны, травматический пистолет на общую сумму более 360 тыс. рублей.

Суд назначил одному из преступников, который уже привлекался к уголовной ответственности, 7,5 года исправительной колонии строгого режима, а второму — два года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU