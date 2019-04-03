Саратовец получил срок за покупку эйфоретиков у дома

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-03T14:58:30+03:00

Он приобрел дозу через интернет

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Суд признал виновным 27-летнего саратовца в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 2 февраля 2019 года мужчина приобрел себе дозу через интернет. Он договорился с продавцом, что заберет наркотик в тайнике около одного из домов.

В тот же вечер наркоман отправился за товаром и нашел почти 4 грамма мефедрона — эйфоретика.

Наркотик у него изъяли сотрудники полиции во время личного досмотра.

Мужчине назначили три года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU