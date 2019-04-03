В 2019 году отремонтируют более 221 тыс. км трасс Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-03T14:57:16+03:00

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В 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 221,9 км региональных дорог Саратовской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Кроме того, в порядок приведут 62 км дорог в Саратове и 11 км в Энгельсе, то есть около 300 км дорог.

В облцентре начнут реконструировать путепровод «Трофимовский», а в Энгельсе построят подземный пешеходный переход в районе «Школы нового века».

На нацпроект потратят 4,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU