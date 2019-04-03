В 2019 году отремонтируют более 221 тыс. км трасс Саратовской области
На работы потратят 4,9 млрд рублей
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В 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 221,9 км региональных дорог Саратовской области.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Кроме того, в порядок приведут 62 км дорог в Саратове и 11 км в Энгельсе, то есть около 300 км дорог.
В облцентре начнут реконструировать путепровод «Трофимовский», а в Энгельсе построят подземный пешеходный переход в районе «Школы нового века».
На нацпроект потратят 4,9 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU