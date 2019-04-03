Саратовские гребцы завоевали еще две медали всероссийских соревнований
Состязания продолжаются в Краснодаре
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В Краснодаре продолжаются чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, 3 апреля спортсменка саратовской школы Кира Степанова заняла первое место в байдарке-одиночке на дистанции 200 м. Два дня назад она уже завоевала «золото» в дистанции на 2 км.
В каноэ-одиночке третье место в такой же дистанции занял Рамиль Алимов.
ИСТОЧНИК KP.RU