Саратовцы могут зарегистрироваться на участие в «Тотальном диктанте»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-03T14:45:04+03:00

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Все желающие проверить свой уровень русского языка уже могут подать заявку на регистрацию в «Тотальном диктанте».

Это ежегодная образовательная акция для всех желающих, цель которой — привлечь внимание населения к вопросам грамотности и пробудить интерес к русскому языку и литературе.

В этом году мероприятие пройдет 13 апреля в 15:00 на нескольких площадках.

Текст для диктанта подготовил российский писатель и литературовед Павел Басинский.

ИСТОЧНИК KP.RU