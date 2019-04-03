Саратовцы могут зарегистрироваться на участие в «Тотальном диктанте»
Мероприятие пройдет 13 апреля
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Все желающие проверить свой уровень русского языка уже могут подать заявку на регистрацию в «Тотальном диктанте».
Это ежегодная образовательная акция для всех желающих, цель которой — привлечь внимание населения к вопросам грамотности и пробудить интерес к русскому языку и литературе.
В этом году мероприятие пройдет 13 апреля в 15:00 на нескольких площадках.
Текст для диктанта подготовил российский писатель и литературовед Павел Басинский.
ИСТОЧНИК KP.RU