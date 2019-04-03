2019-04-03T14:41:22+03:00
Происшествия

В Саратове задержали главаря наркобанды

У членов сообщества изъяли более 5 кг синтетики
Дарья Вострикова
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В Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в организации наркобанды.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области установили, что мужчина руководил своими 13 подчиненными. Они занимались сбытом синтетики в крупном и особо крупном размере через закладки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, часть группы обеспечивала работу интернет-сайта, а остальные занимались доставкой, фасовкой и продажей наркотиков.

У членов сообщества изъяли более 5 кг наркотиков.

На организатора незаконного бизнеса завели уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Саратове задержаны сбытчики наркотиков.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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