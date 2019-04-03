В Саратове задержали главаря наркобанды
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в организации наркобанды.
Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области установили, что мужчина руководил своими 13 подчиненными. Они занимались сбытом синтетики в крупном и особо крупном размере через закладки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, часть группы обеспечивала работу интернет-сайта, а остальные занимались доставкой, фасовкой и продажей наркотиков.
У членов сообщества изъяли более 5 кг наркотиков.
На организатора незаконного бизнеса завели уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В Саратове задержаны сбытчики наркотиков.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU