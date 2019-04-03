Родители просят прекратить политические игры вокруг школы «Аврора»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-03T14:28:51+03:00

Общественный совет микрорайонов пристально наблюдает за всеми событиями в школе и вокруг

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Татьяна Никитина, член общественного совета 6-7 микрорайонов поселка Солнечный-2, журналист, заявила, что ситуация, которую раскручивают вокруг некачественного ремонта в школе «Аврора», является политическими играми.

- Школа строилась очень непросто, все это знают. Было очень много вопросов к группе компаний «Аркада» и лично к ее руководителю Алексею Березовскому. Было много вопросов и у москвичей, и у региональных властей. Именно поэтому Березовский лишился места в городской думе, это всем известные события.

А вот что может быть известно не всем. Общественный совет 6 и 7 микрорайонов Солнечного-2 задавал вопросы по поводу фасадов школы, которые красились в авральном режиме. И лично Алексей Березовский нашему общественному совету, в который входят 26 человек, еще осенью клятвенно пообещал, что весной, когда сойдет снег и будет нормальный температурный режим, «Аркада» перекрасит фасады и восстановит тротуары, которые были повреждены в ходе стройки. Березовский пообещал, что за свой личный счет, не за счет бюджета, все восстановит. А мы, как общественный совет, все это проконтролируем, — заявила Татьяна Никитина.

Она также напомнила, что школа официально находится на гарантии.

Журналист Татьяна Никитина с самого начала активно продвигала строительство школы в своем микрорайонеФото: Екатерина Семенова

Никитина заявила, что не знает тех людей, кто написал письмо с жалобой на испорченные зимой фасады «Авроры». Более того, пока их имен никто в общественном совете не знает, а текста письма никто не видел.

- Письмо родителей с жалобами на фасады, которое упоминалось вчера в СМИ и послужило отправной точкой для критических материалов, общественный совет нашего микрорайона не писал. У нас мощная общественная группа во всех соцсетях. Вчера мы выяснили, что никто из наших такого письма никуда не писал. Тема фасада с ноября никем не поднималась, потому что тогда мы все договорились, и публично Березовский всем пообещал, что все приведет в порядок.

Когда мы пишем письмо, есть его текст и подписи под ним. Покажите нам письмо, на которое вчера опирались журналисты, когда, кем оно было написано? Нам очень хотелось бы увидеть эти подписи. Это касается уже и репутации нашего общественного совета. И все 15 тыс. жителей 6 и 7 микрорайона хотели бы увидеть их.

Дети у нас уже учатся, в школе сейчас шесть классов, бассейн работает, там масса бесплатных кружков. Прекратите политические игры! Я говорю, что вот то, что происходит вокруг школы, — это политические игры, это политики, которые хотят грязно пиариться за счет нашей «Авроры». Это мое мнение, откуда растут ноги всей вчерашней истории с фасадами, — заявила Татьяна Никитина.

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ИСТОЧНИК KP.RU