Депутата в Саратовской области подозревают в незаконном изготовлении оружия
Следователи Энгельса Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего депутата Ровенского района. Его подозревают в незаконном изготовлении, хранении и перевозке огнестрела и боеприпасов к нему.
- Следствие считает, что в период с 20 по 27 февраля 2019 года мужчина у себя дома в одном из сел района изготовил оружие, а также патроны 20 калибра. Он захотел проверить, работает ли его самодел и на автодороге выстрелил из него два раза, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
В этот момент мимо проезжали работники охотхозяйства и сообщили об увиденном в полицию.
Во время допроса депутат пояснил, что сделал оружие, чтобы отпугивать со своего двора диких животных.
Следователи продолжают расследование уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU