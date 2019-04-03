Депутата в Саратовской области подозревают в незаконном изготовлении оружия

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-03T13:34:51+03:00

Мужчина на допросе рассказал, что соорудил оружие, чтобы отпугивать животных

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Следователи Энгельса Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего депутата Ровенского района. Его подозревают в незаконном изготовлении, хранении и перевозке огнестрела и боеприпасов к нему.

- Следствие считает, что в период с 20 по 27 февраля 2019 года мужчина у себя дома в одном из сел района изготовил оружие, а также патроны 20 калибра. Он захотел проверить, работает ли его самодел и на автодороге выстрелил из него два раза, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

В этот момент мимо проезжали работники охотхозяйства и сообщили об увиденном в полицию.

Во время допроса депутат пояснил, что сделал оружие, чтобы отпугивать со своего двора диких животных.

Следователи продолжают расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU