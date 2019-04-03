В Госдуме выступил президент Анголы Жоау Лоуренсу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-03T14:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный деятельности парламента.

- Госдума продолжает развитие международных связей — сегодня перед депутатами выступил президент Анголы Жоау Лоуренсу. Он отметил что деструктивные силы пытаются раскачать мирные устои. С ними необходимо совместно вести борьбу. Он отметил позитивную работу России и парламента в этом направлении. Не раз отмечал, что при спикере Володине активизировалось взаимодействие с парламентами и руководством многих государств. Это помогает отстаивать интересы нашей страны на международном уровне, укреплять взаимодействие для борьбы с терроризмом, развития экономики, культуры, спорта. Также спикер пресек «парламентский туризм», теперь все международные поездки целевые, для выполнения поставленных задач, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU