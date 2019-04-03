Саратовская прокуратура помогла инвалиду получить жизненно важное лекарство

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-03T14:02:26+03:00

Она два месяца была не обеспечена препаратом

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Прокуратура Саратовского района по обращению жительницы села Шевыревка провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что женщина является инвалидом второй группы по общему заболеванию с февраля 2018. Ей назначили дорогостоящий лекарственный препарат, который входит в перечень жизненно-необходимых. Если она не будет его принимать, то заболевание может прогрессировать.

Районная больница два месяца не давала инвалиду рецепт на препарат, поскольку его не было в аптеке.

Прокурор внес представление в адрес главврача медучреждения, после чего сельчанка получила необходимое лекарство.

ИСТОЧНИК KP.RU