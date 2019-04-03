Саратовская прокуратура помогла инвалиду получить жизненно важное лекарство
Прокуратура Саратовского района по обращению жительницы села Шевыревка провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что женщина является инвалидом второй группы по общему заболеванию с февраля 2018. Ей назначили дорогостоящий лекарственный препарат, который входит в перечень жизненно-необходимых. Если она не будет его принимать, то заболевание может прогрессировать.
Районная больница два месяца не давала инвалиду рецепт на препарат, поскольку его не было в аптеке.
Прокурор внес представление в адрес главврача медучреждения, после чего сельчанка получила необходимое лекарство.
ИСТОЧНИК KP.RU