Мэрию Саратова обязали признать аварийным дом на улице Рахова
Такое решение огласил суд
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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения в сфере соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, установлено, что дом №85а на улице Рахова имеет признаки аварийности. У него трещины в стенах, разрушены кровля и стропильная система, несущие конструкции.
Однако администрация города не предпринимает мер к устранению нарушений и признания дома аварийным.
Суд удовлетворил исковое заявлением прокуратуры с требованием обязать мэрию признать дом аварийным и подготовить документы на комиссию.
ИСТОЧНИК KP.RU