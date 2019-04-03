2019-04-03T14:05:19+03:00
Общество

Мэрию Саратова обязали признать аварийным дом на улице Рахова

Такое решение огласил суд
Дарья Вострикова
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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения в сфере соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, установлено, что дом №85а на улице Рахова имеет признаки аварийности. У него трещины в стенах, разрушены кровля и стропильная система, несущие конструкции.

Однако администрация города не предпринимает мер к устранению нарушений и признания дома аварийным.

Суд удовлетворил исковое заявлением прокуратуры с требованием обязать мэрию признать дом аварийным и подготовить документы на комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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