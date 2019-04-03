В Саратове прошло мероприятие «Твори добро»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-03T13:38:20+03:00

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Вчера, 2 апреля, на площадке торгового центра «ТАУ-Галерея» состоялось информационно-развлекательное мероприятие «Твори Добро», приуроченное ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

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Организатором мероприятия стала Саратовская региональная общественная организация родителей детей с ментальными нарушениями здоровья «Пробуждение». В мероприятии приняли участие секретарь Ленинского местного отделения Партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Евгений Ковалев, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, депутат Саратовской городской думы Сергей Улегин, председатель комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты области Татьяна Топилина, местный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» в Ленинском районе Вениамин Гришаев.

Творческие коллективы Саратова выступили с концертно-развлекательной программой для особенных детей, а также для гостей мероприятия. От местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова детям вручили сладкие подарки при спонсорской поддержке Сергея Царева, члена местного отделения партии. Завершилось мероприятие запуском синих шаров в небо в знак поддержки людей, страдающих аутизмом, а также с целью информирования общества о проблеме аутизма.

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- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма напоминает всем нам о том, что люди с аутизмом — это часть нашего общества. Основная цель акции — призвать общество не оставаться в стороне, а протянуть руку помощи особым детям, которым так необходима наша любовь и понимание, — отметил секретарь Ленинского местного отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU