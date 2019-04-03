На площадке у школы в Балакове ветром унесло зрительские трибуны

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-03T13:36:04+03:00

Также в городе сорвало крышу с остановки

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В Балакове Саратовской области разбушевавшийся ветер сносит остановки и трибуны на спортплощадке.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, порывами ветра перевернуло и унесло на несколько метров зрительские трибуны на площадке возле школы №27. По мнению горожан, это произошло из-за того, что они не были закреплены должным образом. Участники обсуждения в группе «Типичный Балаково» переживают, что такое может повториться, когда на спортплощадке будут дети.

Кроме того, от ветра снесло крышу остановочного павильона у Ледового дворца в 8-м микрорайоне.

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU