Зараженную сорняком партию пшеницы не выпустили из Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-03T13:35:06+03:00

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В марте 2019 года госинспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявил зараженную партию пшеницы из Пугачевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, все 457,2 тонны были заражены горчаком ползучим. Такой вывод специалисты сделали после экспертизы.

Это один из самых вредоносных сорняков, который неприхотлив и засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища.

Зараженную пшеницу не пустили за границы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU