Зараженную сорняком партию пшеницы не выпустили из Саратовской области
В зерне обнаружился горчак ползучий
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В марте 2019 года госинспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявил зараженную партию пшеницы из Пугачевского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, все 457,2 тонны были заражены горчаком ползучим. Такой вывод специалисты сделали после экспертизы.
Это один из самых вредоносных сорняков, который неприхотлив и засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища.
Зараженную пшеницу не пустили за границы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU