Росстат: Саратовская область упала в обрабатывающем производстве, строительстве, промышленности

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-03T12:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе-феврале 2019 года по сравнению с первыми двумя месяцами 2018 года в Саратовской области зафиксирован один из самых низких показателей промышленного роста в ПФО — 96,5%. Это второй после Чувашской республики результат (91,6%). Фактически это не рост, а падение на 3,5%.

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», где есть данные в разрезе регионов.

На третьем месте в ПФО Саратовская область по падению добычи полезных ископаемых — 95,9% и лидер по падению – на 9% по сравнению с январем — февралем 2018 года — в обрабатывающем производстве. Также на 9% упал за два месяца отпуск бензина нефтеперерабатывающими заводами.

Производство скота и птиц на убой (в живом весе) снизилось в начале года в Саратовской области на 3,5% молока надоили на 2% больше, производство яиц осталось на прежнем уровне.

Оборот розничной торговли в регионе вырос на 2%, а вот оптовая торговля снизилась на 2,1%. При этом за февраль на 258 созданных новых организаций закрылось 352 ранее существовавших.

Серьезное падение в сфере строительства жилья — на 25% уменьшилось количество построенных квадратных метров по сравнению с январем-февралем 2018 года. При этом в среднем в ПФО снижение объемов составило 7,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU