Развязку на улице Блинова в Солнечном не могут отремонтировать второй месяц
Из трех полос осталась одна
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Сегодня, 3 апреля, пользователь Владислав Трушин пожаловался в группе «Солнечный Online» соцсети «ВКонтакте» на развязку в поселке Солнечный.
По словам мужчины, второй месяц рабочие не могут подлатать дыры в асфальте развязки на улице Блинова, в микрорайоне 1а.
Теперь вместо трех полос там осталась всего половина одной.
В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимок ремонтируемой дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU