2019-04-03T12:34:22+03:00
Общество

Развязку на улице Блинова в Солнечном не могут отремонтировать второй месяц

Из трех полос осталась одна
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 апреля, пользователь Владислав Трушин пожаловался в группе «Солнечный Online» соцсети «ВКонтакте» на развязку в поселке Солнечный.

По словам мужчины, второй месяц рабочие не могут подлатать дыры в асфальте развязки на улице Блинова, в микрорайоне 1а.

Теперь вместо трех полос там осталась всего половина одной.

В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимок ремонтируемой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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