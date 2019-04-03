Вставший троллейбус перекрыл движение в центре Саратова

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-03T12:33:40+03:00

Некоторые водители начали объезжать его по встречной полосе

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Сегодня, 3 апреля, днем в центре Саратова вставший троллейбус блокировал движение транспорта.

Как сообщили очевидцы, транспорт расположился по диагонали между улицами Чапаева и Московской.

Некоторые водители начали объезжать «рогатого» по встречной полосе.

Такая остановка привела к заторам по всей Московской улице, вплоть до Привокзальной площади, а также на участке улицы Чапаева от Ульяновской до Кутякова.

ИСТОЧНИК KP.RU