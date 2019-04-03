Панков возмутился штрафом сельчанки, которая привезла мусор к администрации

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-03T12:32:43+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков оперативно отреагировал на историю с жительницей села Подсосенки Балаковского района Еленой Шубиной. В своем телеграм-канале «Пара слов» он опубликовал пост, в котором негативно отнесся к тому, что женщину оштрафовали.

- Понимаю, что местной власти бывает непросто навести порядок и найти понимание с жителями. Считаю, нельзя допускать, чтобы люди страдали от ошибок в работе чиновников. Уверен, что глава Балаковского района Соловьев разберется в ситуации в селе Подсосенки. Администрация не могла очистить дорогу от снега, мусоровозы регоператора не могли проехать по нечищеной дороге, мусор копился. Но оштрафуют не их, а женщину, которая не выдержала жить фактически на свалке и принесла мусор к административному зданию. Считаю, административная комиссия призвана следить за порядком. И неправильно превращать ее в «карательный» орган. Буду держать ситуацию на контроле. Людей беречь и любить надо, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU