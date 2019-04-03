Бизнесмен из Ровенского района ответит за гибель мальчика в котловане
Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего предпринимателя из Ровенского района Саратовской области подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, его обвиняют в нарушении правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, 47-летний предприниматель занимался ремонтом водопровода в поселке Лиманный. Около одного из жилых домов 14 сентября 2018 года его работники вырыли котлован более 5 м в диаметре и свыше 1,5 м глубиной.
Яму никто не огородил и она осталась без присмотра на несколько дней. С 14 по 18 сентября из-за дождей котлован заполнился водой. Днем 18 сентября со двора близлежащего дома выбежал четырехлетний мальчик, который случайно упал в вырытый провал и утонул.
Еще до начала следствия обвиняемый признал свою вину.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено для рассмотрения в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU