Бизнесмен из Ровенского района ответит за гибель мальчика в котловане

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-03T12:30:48+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего предпринимателя из Ровенского района Саратовской области подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, его обвиняют в нарушении правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 47-летний предприниматель занимался ремонтом водопровода в поселке Лиманный. Около одного из жилых домов 14 сентября 2018 года его работники вырыли котлован более 5 м в диаметре и свыше 1,5 м глубиной.

Яму никто не огородил и она осталась без присмотра на несколько дней. С 14 по 18 сентября из-за дождей котлован заполнился водой. Днем 18 сентября со двора близлежащего дома выбежал четырехлетний мальчик, который случайно упал в вырытый провал и утонул.

Еще до начала следствия обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU