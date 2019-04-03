В двух районах Саратова отключили холодную воду
Это случилось из-за аварии на Безымянной улице
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В Саратове сегодня, 3 апреля, жителям города отключили воду из-за аварии на Безымянной улице.
- Ориентировочно до полуночи не будет воды у домов №№6, 8, 10 по Безымянной улице и в частном секторе 1-го Пугачевского поселка, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
В список отключенных до 17:00 попали дома №№13, 13а, 13Б и 7а по 3-й Степной улице, и №37а на Московском шоссе.
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ИСТОЧНИК KP.RU