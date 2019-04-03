В двух районах Саратова отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-03T11:17:36+03:00

Это случилось из-за аварии на Безымянной улице

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 3 апреля, жителям города отключили воду из-за аварии на Безымянной улице.

- Ориентировочно до полуночи не будет воды у домов №№6, 8, 10 по Безымянной улице и в частном секторе 1-го Пугачевского поселка, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В список отключенных до 17:00 попали дома №№13, 13а, 13Б и 7а по 3-й Степной улице, и №37а на Московском шоссе.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU