Пенсионерке из Балашова вернули 13 тыс. рублей за отопление после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-03T10:55:32+03:00

Женщина продала квартиру в 2017 году, а платежи продолжали начисляться на ее имя

Изменить размер текста: A A

В Балашове прокуратура организовала проверку по обращению 69-летней местной жительницы по поводу начислений платы за отопление.

- МУП БМР «СТБР» начисляло плату за отопление и горячую воду в отопсезоне 2017-2018 и истекшем периоде 2018-2019 за помещение, которое женщина продала в августе 2017, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Стоит отметить, что пенсионерка из-за преклонного возраста не смогла урегулировать вопрос самостоятельно и поэтому обратилась в прокуратуру.

Ведомство рассмотрело ее обращение и внесло в адрес директора теплоснабжающей организации представление и потребовало произвести перерасчет. Что компания и сделала: женщине вернули более 13 тыс. рублей за отопление и горячую воду.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU