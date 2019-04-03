На Кумысной поляне в Саратове могут появиться 100 новых дорожных знаков
Сегодня, 3 апреля, состоялось постоянно действующее совещание при главе Саратова Михаиле Исаеве.
Начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Даниил Рагозин рассказал, как готовится город к весенне-летнему пожароопасному периоду.
По его словам, УЗНТ ЧС совместно с ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна» отработали порядок привлечения к тушению пожаров людей и техники, планируется установить 13 шлагбаумов, чтобы предотвратить несанкционированный въезд в лес.
Кроме того, нужно провести опашку лесных массивов и оборудовать искусственную минерализованную полосу.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для пресечения несанкционированного въезда в лес будут необходимо обустроить препятствия из железобетонных блоков, канав, насыпей.
Вдоль границ природного парка, дорог и пешеходных троп нужно установить порядка 100 предупреждающих и запрещающих знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU