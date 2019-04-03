В Саратовской области двое детей выпали из окон
Прокуратура просит родителей быть внимательнее
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В Саратовской области за минувшие выходные из окон многоэтажек выпали два ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, всего за минувший год при падении из окон пострадали 12 детей, один погиб.
Практически во всех случаях ребята забирались на подоконники и опирались на москитную сетку, которая не выдерживала их веса. При этом родители в тот момент обычно не контролировали их.
Причинами также являются незакрытые окна, отсутствие блокираторов, неправильная расстановка мебели и наличие москитных сеток.
Прокуратура обращается к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU