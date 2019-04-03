На 2-й Прокатной в Саратове Росгвардия поймала парня с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-03T10:43:21+03:00

Он попытался скрыться, но его поймали

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В Саратове росгвардейцы задержали парня с наркотиками в крупном размере.

- Во время патруля Ленинского района у дома на 2-й Прокатной улице сотрудники заметили мужчину, находившегося под наркотиками. Он попытался скрыться, но его остановили, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.

На место вызвали следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у задержанного свертки с веществом в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU