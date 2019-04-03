Восемь раз судимый мужчина украл антирадары и продал их на саратовском рынке

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-03T11:00:18+03:00

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В отдел полиции Волжского района 27 марта в 13:04 обратился 47-летний специалист по безопасности одной из организаций.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, 24 марта с 17:09 до 17:30 неизвестные украли из помещения магазина на Соколовой улице, 18/40 два антирадара Neoline X-COP 5600 стоимостью 10 423 рубля.

Вчера, 2 апреля, по подозрению в краже задержали восемь раз судимого 24-летнего мужчину. Он признался, что взял технику и продал ее неизвестному на Сенном рынке.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU