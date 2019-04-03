Саратовские рыбаки продолжают ходить по непрочному льду

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-03T10:59:23+03:00

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Сотрудники ГИМС ежедневно проводят рейды по акватории Волги, чтобы предупредить граждан об опасности нахождения на подтаявших водоемах.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник Центра ГИМС по Саратовской области Роман Сулейманов, где-то толщина льда составляет всего 1,5 см, а где-то его и вообще нет. Поэтому прогуливаться в таких местах недопустимо, чтобы не повторить судьбу двух человек, которые утонули в регионе.

Жизнь дайвера трагически оборвалась в Саратове, а 2 марта в Воскресенском районе утонул рыбак.

В выходные дни спасателям пришлось выручать нерадивых рыбаков, которые провалились под лед в Ровенском, Красноармейском и Энгельсском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU