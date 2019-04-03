В Саратове парень украл телефон и сдал его в комиссионный магазин

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-03T10:32:42+03:00

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Вчера, 2 апреля, полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на Астраханской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23-летняя директор торговой точки рассказала, что в 14:20 31 марта кто-то похитил сотовый телефон Huawei DRA LX2 стоимостью около 7 тыс. рублей.

Выяснилось, что преступление совершил 20-летний парень, который находится под подпиской о невыезде за кражу. Он признался в содеянном и рассказал, что сдал технику в комиссионный магазин за 2,7 тыс. рублей.

На него завели еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU