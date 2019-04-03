2019-04-03T10:31:27+03:00
Происшествия

В центре Саратова девушка за рулем «Лады» на красный свет влетела в иномарку

От удара Kia Optima врезалась в столб
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 апреля, во Фрунзенском районе Саратова в 7:40 напротив дома №41 на Большой Казачьей улице автоледи за рулем автомобиля Lada Vesta устроила ДТП.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, 24-летняя девушка пыталась проскочить перекресток на красный свет, но влетела в Kia Optima.

.

.

От удара иномарка ударилась об столб.

.

.

Виновницу аварии госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские рыбаки продолжают ходить по непрочному льду
В Саратове парень украл телефон и сдал его в комиссионный магазин
Студенты архитектурно-строительного колледжа пройдут производственную практику в КВС
Пятеро пожарных тушили дом в Марксовском районе
Саратовским пенсионерам увеличили пенсии на 167 рублей
В энгельсском банке мошенник снял с чужой карты почти 10 тыс. рублей
В Саратове полыхал двухэтажный офис
В Хвалынске женщина пыталась остановить мужчину объятиями, а потом чуть не зарезала
Два саратовских экипажа взяли бронзу чемпионата России по трофи-рейдам
На пожаре в Ртищеве погиб мужчина
В Саратове прожженные рецидивисты украли из магазина ноутбук
Жительница Петровского района стала жертвой мошенничества с акциями
В Саратове не стали обсуждать глиняные игрушки
Под Саратовом адвокат обещал дать взятку военкому и присвоил деньги себе
АО «Облкоммунэнерго» выявляет недобросовестных потребителей
В Алексеевке рецидивист избил знакомого и отобрал телефон