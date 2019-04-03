В центре Саратова девушка за рулем «Лады» на красный свет влетела в иномарку
От удара Kia Optima врезалась в столб
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Сегодня, 3 апреля, во Фрунзенском районе Саратова в 7:40 напротив дома №41 на Большой Казачьей улице автоледи за рулем автомобиля Lada Vesta устроила ДТП.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, 24-летняя девушка пыталась проскочить перекресток на красный свет, но влетела в Kia Optima.
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От удара иномарка ударилась об столб.
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Виновницу аварии госпитализировали с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU