В центре Саратова девушка за рулем «Лады» на красный свет влетела в иномарку

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-03T10:31:27+03:00

От удара Kia Optima врезалась в столб

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Сегодня, 3 апреля, во Фрунзенском районе Саратова в 7:40 напротив дома №41 на Большой Казачьей улице автоледи за рулем автомобиля Lada Vesta устроила ДТП.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, 24-летняя девушка пыталась проскочить перекресток на красный свет, но влетела в Kia Optima.

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От удара иномарка ударилась об столб.

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Виновницу аварии госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU