В энгельсском банке мошенник снял с чужой карты почти 10 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
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Вчера, 2 апреля, полиция Энгельсского района раскрыла мошенничество в отношении 30-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 марта неизвестные в отделении банка на улице Тельмана завладели ее картой и сняли с нее 9,5 тыс. рублей.
Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 40-летний мужчина, который во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU