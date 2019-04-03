В энгельсском банке мошенник снял с чужой карты почти 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-03T10:26:56+03:00

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Вчера, 2 апреля, полиция Энгельсского района раскрыла мошенничество в отношении 30-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 марта неизвестные в отделении банка на улице Тельмана завладели ее картой и сняли с нее 9,5 тыс. рублей.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 40-летний мужчина, который во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU